Один из высокопоставленных полицейских арестован по делу о взятке в Орле

22.11.18 10:54

© РИА Новости. ГУ МВД РФ

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд в Орле арестовал до 7 января заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Орловской области Федора Козина, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР в четверг.

"Федор Козин арестован до 7 января, он пока в статусе подозреваемого. Второму фигуранту дела - Павлу Кленышеву (начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции одного из отделов полиции в Орле - ИФ), предъявлено обвинение", - отметили в ведомстве, уточнив что он был арестован на два месяца сразу же после задержания.

Как сообщалось, оба полицейских были задержаны 9 ноября. В этот же день следственные органы возбудили в отношении П.Кленышева и Ф.Козина уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, сотрудники полиции получили взятку в 2 млн рублей через посредников за оказание содействия руководителю нескольких коммерческих структур за непривлечение его к уголовной ответственности

В региональном УМВД по данному факту была назначена проверка.

"Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители", - сказали ранее "Интерфаксу" в ведомстве.