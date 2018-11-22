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22.11.18 12:28
Баржа с грузом пшеницы затонула в Азовском море, никто не пострадал
"Судовой ход в этом районе свободен. Людей на борту баржи не было. Загрязнения окружающей среды нет", - сказал собеседник агентства.
Буксир находится в районе затопления баржи в ожидании дальнейших распоряжений, прежде всего, судовладельца. Он у обоих судов один и тот же: судоходная компания "Аракс".
Порт регистрации баржи "ВД 3751" - Ростов-на-Дону, буксира - Таганрог.
По данным пресс-службы МЧС Крыма, инцидент произошел на выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка.
Подразделения спасателей не привлекались.
Компания-судовладелец пока определяется, будет ли поднимать затонувшую баржу.
"Мы еще не знаем, будем поднимать или нет", - сказал "Интерфаксу" представитель "Аракса".
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Судоходная компания "Аракс" на паритетных началах принадлежит двум физлицам - Ярославу Магнитскому и Нине Кулага. Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2013 году.
До инцидента в четверг флот компании состоял из 2 несамоходных барж, 1 буксира, 3 теплоходов.
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