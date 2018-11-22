Планируется перекинуть 13 новых мостов через Москву-реку

22.11.18 11:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Программой развития Москвы-реки предусмотрено строительство 13 мостов, заявил журналистам в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"На сегодня программа предполагает строительство 13 мостов в различных районах города через Москву-реку. Новые мосты позволят увеличить связанность территорий, а также сделают реку из препятствия в городской ткани в ее часть", - сказал С.Кузнецов.

По его словам, проекты мостов находятся в разных стадиях реализации, где-то они проектируются, а где-то уже строятся.

"Например, уже спроектирован мост в районе ЗИЛа, в районе старого русла Москвы-реки, а также в районе Южнопортовых улиц", - сказал С.Кузнецов.

Он отметил, что также на юго-востоке столицы планируется построить еще один мост, который станет продолжением Донецкой улицы.

"Сейчас сложно говорить о конкретных сроках возведения этих мостов, поскольку такие работы связаны с необходимостью освобождения земельных участков, а также имеют ряд сложных технологических особенностей", - добавил С.Кузнецов.

Ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что в настоящее время в Москве уже ведется строительство двух мостов через Москву-реку.

"Это мост протяженностью 678 м через Кожуховский затон, а также мост через Карамышевское спрямление реки в составе Северо-Западной хорды", - отмечал он.