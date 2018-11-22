Расписание электричек Белорусского направления изменится 24-25 ноября

22.11.18 11:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в предстоящие выходные в связи с ремонтными работами, сообщили "Интерфаксу" в четверг в МЖД.

"24-25 ноября в период с 22:40 до 06:30 железнодорожники проведут работы на 2 главном пути перегона Одинцово-Кунцево-1, в районе остановочного пункта Немчиновка", - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На период ремонтных работ пропуск поездов будет организован по одному пути. Несколько электричек совершат укороченные рейсы, ряд поездов выведут из расписания, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.