Депутаты башкирского парламента утвердили границы между республикой и Пермским краем

22.11.18 12:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсобрания-Курултая Республики Башкирия на заседании в четверг утвердили соглашение об установлении границ между их регионом и Пермским краем, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала парламента.

Соглашение об описании местоположения границы было заключено главами двух регионов 10 октября.

В обосновании к законопроекту сообщается, что, по соглашению, "граница между республикой и Пермским краем не изменяется, разногласия по описанию местоположения и прохождению указанной границы отсутствуют".

Работы по описанию границы между регионами выполнены в соответствии с распоряжением правительства РФ.