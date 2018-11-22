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22.11.18 12:21

К вопросу о Курилах, Захарова напомнила слова Путина о том, что Россия не торгует территориями

© РИА Новости. Владимир Песня
22 ноября. Interfax-Russia.ru - МИД РФ в связи с вопросом суверенитета над Курильскими островами напомнило слова президента Владимира Путина о том, что Россия не торгует своими территориями.

На брифинге в четверг журналисты в контексте темы российско-японского мирного договора поинтересовались у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, остается ли Москва приверженной заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что Россия своими территориями не торгует, или эта позиция изменилась.

М.Захарова ответила: "Нет, не изменилась".

На уточняющий вопрос, можно ли быть уверенными, что суверенитет РФ над Курилами не будет нарушен, представитель МИД сказала: "Можно рассчитывать на то, что РФ привержена тому, о чем говорил президент в 2016 году". "Та цитата, которую вы сейчас нам напомнили, сохраняет актуальность", - сказала М.Захарова.

В Москве с недоверием относятся к заявлениям японского руководства о готовности не размещать военные базы США на Курильских островах в случае их передачи Японии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы... видим, как государства... вообще не считают себя связанными обязательствами, которые были подписаны главами государств от имени страны и народа. Это делается за одну секунду, что уж говорить о том, что было сказано на словах, не подкреплено письменно на бумаге", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос об отношении к устным гарантиям премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Международное сообщество показывает дурной пример того, как рушат международное право. Если еще несколько лет назад к понятиям "международный договор" относились серьезно, и это действительно могло служить гарантией сохранения позиций, то сегодня главы государств с легкостью ставят крест на любого рода обязательствах. По крайней мере, это тенденция", - отметила она.

Как сообщалось, по итогам встречи лидеров РФ и Японии в Сингапуре 14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что достигнута договоренность об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года. Согласно этому документу, в качестве жеста доброй воли Москва соглашалась передать японской стороне Малую Курильскую гряду (остров Шикотан с группой из 20 островов и островных групп), но только после заключения мирного договора между двумя странами.

18 ноября в эфире программы "Москва. Россия. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Д.Песков заявил, что автоматической передачи островов Японии не будет и быть не может.

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