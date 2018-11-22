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22.11.18 12:32
Мэром Великого Новгорода стал "единоросс" Бусурин
"За С.Бусурина проголосовал 21 депутат из 30", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, до 2013 года мэр Великого Новгорода избирался всеобщим голосованием горожан. Срок полномочий последнего избранного горожанами главы администрации Юрия Бобрышева истекал в текущем году.
Порядок выборов мэра Великого Новгорода Новгородская облдума изменила в 2017 году. По решению регионального заксобрания главу администрации отныне будут выбирать депутаты гордумы из числа кандидатов, которых представит им конкурсная комиссия.
На пост главы администрации на первых выборах мэра по новой системе заявились 13 человек - депутаты новгородских областной и городской дум, бизнесмены, служащие, пенсионеры, временно не работающие. Конкурсная комиссия рассмотрела документы претендентов, заслушала их программы и вынесла на рассмотрение гордумы кандидатуры сотрудника Новгородского металлургического завода Максима Бомбина, сотрудника ПАО "Акрон", депутата облдумы С.Бусурина, бизнесмена Дмитрия Койкова и новгородской общественницы, депутата гордумы Анны Черепановой.
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