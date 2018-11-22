Медведев пообещал выделить деньги регионам, где выросли цены на нефтепродукты и уголь

22.11.18 12:58

© РИА Новости. Екатерина Штукина

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделит дополнительные финансовые средства из резервов регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь.

"Мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь. Я такое поручение дал, нужно будет подготовить проект распоряжения правительства о выделении финансовых средств из резервов", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

Он рассказал, что в целом коммунальная инфраструктура в последние годы справляется неплохо.

"Так, по итогам прошлой зимы, количество аварий в сфере горячего водоснабжения сократилось почти на треть. По сравнению с предыдущей зимой, общее число аварий стало меньше на 11 процентов", - сообщил Д.Медведев.

Он отметил, что регионы подготовили порядка 72 тысяч котельных, привели в порядок теплотрассы, водопроводы, также были созданы необходимые запасы топлива.

"На склады завезено более пяти миллионов тонн угля и свыше двух миллионов тонн жидкого топлива", - добавил премьер-министр.