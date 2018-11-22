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22.11.18 13:09

Руководителей Госфильмофонда заподозрили в нецелевом использовании 325 млн рублей

© РИА Новости. Сергей Пятаков
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Должностные лица Госфильмофонда стали фигурантами двух уголовных дел, связанных с подозрением на нецелевое использование бюджетных средств в размере 325 млн рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Все факты, которые легли в основу уголовных дел, основаны на том, что выделенные на ремонт подведомственных объектов бюджетные средства в размере 325 млн были направлены на ремонт кинотеатра "Россия" в Саранске, который не входил в имущественный комплекс Госфильмофонда", - сказал А.Куренной на видео-канале "Эфир" в четверг.

Было установлено также, отметил он, что подрядчику были выплачены 9 млн рублей за невыполненные работы.

По словам А.Куренного, "материалы прокурорской проверки были ранее направлены в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц этого учреждения".

Также прокуроры выяснили, что чиновники Госфильмофонда приняли фактически невыполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности сооружений, где постоянно находится большое число людей, на общую сумму 2 млн рублей. "Жизни и здоровью людей была создана реальная опасность", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.

Он уточнил, что уголовные дела возбуждены по статье "мошенничество" в отношении подрядчиков и статье "халатность" - в отношении должностных лиц Госфильмофонда.

А.Куренной сообщил также, что речь идет о выделении и расходовании бюджетных средств в этом учреждении в период 2014-2017 годов.

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