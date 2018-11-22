"Социальный кодекс" планируют создать в Тюменской области - губернатор

22.11.18 13:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Тюменской области продолжат развивать систему социальной поддержки жителей региона, заявил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам облдумы в четверг.

"Задача - обеспечить равный доступ к мерам социальной поддержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней. Если житель Тюменской области действительно попал в трудную жизненную ситуацию, мы должны приложить все усилия, чтобы оказать реальную помощь", - сказал А.Моор.

Он также добавил, что поддерживает инициативу подготовки "Социального кодекса" Тюменской области. По его словам, кодекс "сведет воедино весь накопленный опыт работы в этой сфере".

"Только надо иметь в виду, что "Социальный кодекс" не может быть создан в чисто ведомственном порядке. И весь его дух, и каждая его буква должны быть сверены с гражданским обществом, должны пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений", - подчеркнул глава региона.