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22.11.18 13:23
"Социальный кодекс" планируют создать в Тюменской области - губернатор
"Задача - обеспечить равный доступ к мерам социальной поддержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней. Если житель Тюменской области действительно попал в трудную жизненную ситуацию, мы должны приложить все усилия, чтобы оказать реальную помощь", - сказал А.Моор.
Он также добавил, что поддерживает инициативу подготовки "Социального кодекса" Тюменской области. По его словам, кодекс "сведет воедино весь накопленный опыт работы в этой сфере".
"Только надо иметь в виду, что "Социальный кодекс" не может быть создан в чисто ведомственном порядке. И весь его дух, и каждая его буква должны быть сверены с гражданским обществом, должны пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений", - подчеркнул глава региона.
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