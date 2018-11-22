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22.11.18 13:46

Уголовное дело возбуждено в ХМАО по факту гибели в полынье ребенка и пропажи его семьи

© РИА Новости.
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка и безвестного исчезновения его родителей и родственницы в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства в четверг, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по результатам проведенной проверки. Следователи СКР осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и односельчане семьи.

В настоящее время специалисты "Центроспас Югория" и ГУ МЧС по ХМАО продолжают поиски троих пропавших.

Как сообщалось, 16 ноября спасателям поступила информация о том, что четыре жителя Нижневартовского района провалились под лед на снегоходе. Супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница отправились из села Корлики на стойбище, расположенное в том же районе. Однако до места назначения семья не доехала, на связь не вышла.

В дальнейшем на реке недалеко от стойбища была обнаружена полынья. 18 ноября водолазы подняли из реки снегоход и нарты, где находилось тело ребенка.

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