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22.11.18 13:46
Уголовное дело возбуждено в ХМАО по факту гибели в полынье ребенка и пропажи его семьи
Как сообщает пресс-служба ведомства в четверг, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по результатам проведенной проверки. Следователи СКР осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и односельчане семьи.
В настоящее время специалисты "Центроспас Югория" и ГУ МЧС по ХМАО продолжают поиски троих пропавших.
Как сообщалось, 16 ноября спасателям поступила информация о том, что четыре жителя Нижневартовского района провалились под лед на снегоходе. Супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница отправились из села Корлики на стойбище, расположенное в том же районе. Однако до места назначения семья не доехала, на связь не вышла.
В дальнейшем на реке недалеко от стойбища была обнаружена полынья. 18 ноября водолазы подняли из реки снегоход и нарты, где находилось тело ребенка.
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