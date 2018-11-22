Нижневартовск может стать первым городом в Югре, начавшим собственную программу реновации

22.11.18 14:03

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа при администрации Нижневартовска (ХМАО-Югра) разработает программу реновации жилья в городе, сообщает пресс-служба муниципалитета в четверг.

"Учитывая запросы жителей нам необходимо создавать комфортные жилые кварталы. Сейчас первоочередная задача - освободить город от оставшегося ветхого жилья. Первой капитальной застройке в городе 45 лет. Реновация - это наше будущее. Мы не говорим, что это перспектива ближайших 2-3 лет. Но уже сейчас нужно подготовить базу. Поэтому мы создали рабочую группу в администрации города по разработке программы реновации. Обязательно будем подключать к обсуждению общественность, жителей домов", - приводит пресс-служба слова главы города Василия Тихонова.

Как отмечается, вопрос создания комфортных жилых кварталов актуален для Нижневартовска, где пятиэтажные дома в первых микрорайонах массово возводились почти 50 лет назад. Через 5-10 лет они уже не будут отвечать современным стандартам комфортного проживания.

Со ссылкой на мнение губернатора Югры Натальи Комаровой, которое она высказала во время своей пресс-конференции 15 ноября, отмечается, что она поддерживает это начинание.

"Проблема понятная - в течение 3-5 лет был возведен практически весь объем жилого фонда и, следовательно, дома приходят в то состояние, которое нас уже не устраивает. Поэтому правильное направление. В государственной программе прямых решений на этот счет нет, но при инициативе со стороны муниципалитетов, включая модель решения этого вопроса, мы готовы будем их рассмотреть", - цитирует пресс-служба Н.Комарову.

Согласно сообщению, в настоящее время в городе насчитывается 355 пятиэтажек. Большинство из них расположено на территории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 микрорайонов города.