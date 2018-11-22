Большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря

22.11.18 14:19

© РИА Новости. Михаил Климентьев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может состояться 20 декабря, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг.

Депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии 19 декабря. Ранее заключительное заседание планировалось 20-го числа.

В.Володин пояснил, что день освобождается в связи с тем, что "мы видим из средств массовой информации, и вчера задавали такие вопросы - возможно, будет пресс-конференция президента (в этот день)".

"Когда знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики они у телевизора", - заметил спикер. "Поэтому, мы понимаем, что депутаты будут разрываться (между пленарным заседанием и желанием послушать ответы президента на пресс-конференции - ИФ)", - потому и предлагается скорректировать график, пояснил В.Володин.

Он добавил, что для депутатов декабрь будет напряженным и насыщенным, поскольку им предстоит рассмотреть большой объем законодательных инициатив. Пока в плане их 149. Однако, не исключил В.Володин, законопроектов на обсуждение будет вынесено еще больше. Он также предупредил коллег, что придется увеличить и продолжительность пленарных заседаний. Сейчас они проходят три раза в неделю с 10:00 до 14:00.