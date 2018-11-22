Астраханская область направит на ремонт дорог 12 млрд рублей до 2022 года

22.11.18 14:35

© РИА Новости. Кирилл Брага

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Дорожный фонд Астраханской области с 2019 по 2021 годы направит на ремонт дорог порядка 12 млрд рублей, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства региона Расул Султанов в четверг.

"За счет средств дорожного фонда Астраханской области за три года на развитие дорожного хозяйства будет направлено порядка 12 млрд рублей", - сказал Р.Султанов, представляя депутатам думы Астраханской области прогноз социально-экономического развития региона.

Он пояснил, что эти средства позволят привести в нормативное состояние около 200 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения.

"У нас есть дисбаланс, конечно. Федеральные дороги почти все в нормативном состоянии, региональные - на уровне около 50%, а вот муниципальные не дотягивают до 20%. В этом плане работа ведётся с 2017 года, в частности предложили передать эти дороги на региональный уровень. Но до сегодняшнего момента ни одной дороги не передано", - добавил глава регионального правительства.

По словам вице-губернатора региона, в 2019-2021 годах планируется завершение строительства автомобильной дороги Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод, на подходах к селам Ново-Булгары и Бекетовка в Икрянинском районе.

Также запланировано завершение строительства и капитального ремонта аварийных мостов через ерик Молочный, реку Ашулук в Харабалинском районе, ерик Ножовский в Икрянинском районе, реки Караульная и Белый Ильмень в Красноярском районе.

Кроме того, будут реконструированы и капитально отремонтированы автомобильные дороги регионального значения протяженностью почти 22 км, в том числе автодорога Лесное-Забурунное-Вышка в Лиманском районе, подъезд к селу Лебяжье в Камызякском районе, автодорога Козлово-Мултаново в Володарском районе.