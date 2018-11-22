Готовы к состязаниям: все объекты Универсиады-2019 сдадут не позднее декабря 2018 года
  
Рискуют закрыться: с российского рынка могут уйти независимые АЗС
   
Дополнительные правила: в Госдуме предлагают усложнить процесс приобретения огнестрельного оружия
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
22.11.18 14:46

Генпрокуратура предупредила Росрыболовство о недопустимости продажи косаток из РФ в Китай

© РИА Новости. Александр Ковалев
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России направила предостережение руководителю Росрыболовства Илье Шестакову в связи с планами вывоза в Китай косаток, белух и моржей для использования в зрелищных мероприятиях.

"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман объявил предостережение заместителю министра сельского хозяйства РФ -руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной на видео-канале "Эфир".

По его словам, основанием для применения мер прокурорского реагирования стали результаты проведенной Генпрокуратурой РФ проверки публикаций, а также обращений экологов о планируемом вывозе за пределы страны морских млекопитающих, добытых по разрешениям органов Федерального агентства по рыболовству в 2018 году в культурно-просветительских целях.

В Генпрокуратуре отметили, что законодательство РФ не позволяет "передачу прав на животных другим лицам, не осуществлявшим их вылов, а также запрещают использование таких животных в коммерческой деятельности за пределами РФ".

"Однако приказами Росрыболовства в 2012-2018 годах права на добычу морских млекопитающих предоставлялись организациям, фактически осуществляющим продажу животных юридическим лицам КНР", - подчеркнул А.Куренной.

Так, вопреки закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" разрешения на вылов косаток, белух, моржей и других морских млекопитающих выданы в 2018 году ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Белый кит". Из представленных этими компаниями в Росрыболовство заявок следует, что цель самостоятельного использования животных для организации культурно-просветительских, зрелищных мероприятий у них изначально отсутствовала.

В Генпрокуратуре сообщили также, что на основании выданных Амурским территориальным управлением Росрыболовства разрешений в 2018 году уже добыто 12 косаток и 90 особей белух.

"В настоящее время хозяйствующими субъектами в целях реализации животных контрагентам поданы заявления в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о получении разрешений на отправку их в Китай", - сказал А.Куренной.

Таким образом, по его словам, "противоправные действия названных коммерческих структур имеют длительный характер и могут быть продолжены, в том числе, обращением в Росрыболовство для получения разрешительных документов на вылов косаток и белух в 2019 году".

В этой связи заместителю руководителю Федерального агентства по рыболовству направлено предостережение о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях в 2019 году. Также разъяснено, что в случае нарушений требований указанного законодательства будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.18 11:55
Строительные конструкции обрушились у метро "Саларьево", один человек погиб
.
  22.11.18 11:49
Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве
.
  22.11.18 11:38
Расписание электричек Белорусского направления изменится 24-25 ноября
.
  22.11.18 11:27
Планируется перекинуть 13 новых мостов через Москву-реку
.
  21.11.18 15:13
Мэр столицы рассказал о программе реставрации столичных храмов
.
  21.11.18 12:19
Мосгордума утвердила бюджет Москвы, предусматривающий в 2019 году рост доходов на 10,5%
.
  21.11.18 11:19
Росавиация и транспортная прокуратура проведут расследование в связи с гибелью человека в Шереметьево
.
  21.11.18 09:33
Самолет, сбивший человека при вылете из "Шереметьево", получил повреждения
.
  21.11.18 08:51
Выясняются обстоятельства гибели мужчины на ВПП аэропорта Шереметьево
.
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket