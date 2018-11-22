Генпрокуратура предупредила Росрыболовство о недопустимости продажи косаток из РФ в Китай

22.11.18 14:46

© РИА Новости. Александр Ковалев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России направила предостережение руководителю Росрыболовства Илье Шестакову в связи с планами вывоза в Китай косаток, белух и моржей для использования в зрелищных мероприятиях.

"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман объявил предостережение заместителю министра сельского хозяйства РФ -руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной на видео-канале "Эфир".

По его словам, основанием для применения мер прокурорского реагирования стали результаты проведенной Генпрокуратурой РФ проверки публикаций, а также обращений экологов о планируемом вывозе за пределы страны морских млекопитающих, добытых по разрешениям органов Федерального агентства по рыболовству в 2018 году в культурно-просветительских целях.

В Генпрокуратуре отметили, что законодательство РФ не позволяет "передачу прав на животных другим лицам, не осуществлявшим их вылов, а также запрещают использование таких животных в коммерческой деятельности за пределами РФ".

"Однако приказами Росрыболовства в 2012-2018 годах права на добычу морских млекопитающих предоставлялись организациям, фактически осуществляющим продажу животных юридическим лицам КНР", - подчеркнул А.Куренной.

Так, вопреки закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" разрешения на вылов косаток, белух, моржей и других морских млекопитающих выданы в 2018 году ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Белый кит". Из представленных этими компаниями в Росрыболовство заявок следует, что цель самостоятельного использования животных для организации культурно-просветительских, зрелищных мероприятий у них изначально отсутствовала.

В Генпрокуратуре сообщили также, что на основании выданных Амурским территориальным управлением Росрыболовства разрешений в 2018 году уже добыто 12 косаток и 90 особей белух.

"В настоящее время хозяйствующими субъектами в целях реализации животных контрагентам поданы заявления в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о получении разрешений на отправку их в Китай", - сказал А.Куренной.

Таким образом, по его словам, "противоправные действия названных коммерческих структур имеют длительный характер и могут быть продолжены, в том числе, обращением в Росрыболовство для получения разрешительных документов на вылов косаток и белух в 2019 году".

В этой связи заместителю руководителю Федерального агентства по рыболовству направлено предостережение о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях в 2019 году. Также разъяснено, что в случае нарушений требований указанного законодательства будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.