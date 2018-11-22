Новая въездная арка появилась на границе Ингушетии и Чечни

22.11.18 14:59

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни установили въездную арку на границе двух регионов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Металлическое сооружение, определяющее территориальную принадлежность земель, появилось близ ингушского села Аки-Юрт. Для установки конструкции пришлось воспользоваться большим краном. На время проведения монтажных работ сотрудники полиции перекрыли одну полосу дороги Малгобек - Горагорский с обеих сторон. Сейчас путь для автотранспорта открыт.

Арка на дороге, соединяющей Малгобекский район Ингушетии и Надтеречный район Чечни, заменит стационарные посты на административной границе двух соседних регионов. Новое сооружение и будет обозначать границу.

С каждой стороны арки, символизирующей равенство и братство, нанесены надписи с названиями районов и регионов - "Республика Ингушетия. Малгобекский район" и "Чеченская Республика Надтеречный район".

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.