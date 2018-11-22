Путин ознакомился с научными разработками военных медиков в технополисе "ЭРА" в Анапе

22.11.18 15:13

© РИА Новости. Сергей Гунеев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в четверг посетил военный инновационный технополис "ЭРА" в Анапе, где ознакомился с научными разработками в области медицины.

Начальник Главного военного медицинского управления Дмитрий Тришкин рассказал президенту о работе отдельных лабораторий. Глава государства, в частности, ознакомился с методикой 3D-сканирований и обработки необходимой для лечения информации. Так, например, медицинское учреждение может направить сюда снимки пациента, после чего на принтере будет сделана 3D-модель, которая позволит определить заболевание и методы его лечения.

Кроме того, президенту показали другую разработку - платформу для саперских ботинок. Он поинтересовался ее эффективностью, на что получил утвердительный ответ, поскольку именно эта платформа берет на себя удар от взрывной волны и не дает ей перенестись на стопу.

В.Путин также осмотрел лабораторию по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности. Ему также рассказали о геномных исследованиях, которые ведутся в технополисе.

"Нужно привлекать специалистов. Определенные наработки у нас уже есть, но еще многое нужно будет сделать", - сказал президент.