Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета в пятницу в Крыму

22.11.18 15:24

© РИА Новости. Сергей Субботин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в пятницу будет работать в Крыму, он проведет расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное выполнению майского указа 2018 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Заседание будет посвящено вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе. Эту тему президент неоднократно обсуждал с правительством, но предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было. Завтра оно и состоится. Формат обещает быть весьма интересным", - сказал пресс-секретарь президента.

Д.Песков отметил, что заседание пройдет в крымском курортном комплексе "Мрия" Сбербанка РФ. Оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA - ООО "Гарант СВ" и сам комплекс были включены в санкционный список США 8 ноября.

В поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы Кремля говорится, что 23 ноября в Ялте В.Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, на котором будут рассмотрены задачи, стоящие перед главами субъектов РФ и определенные в указе президента России от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Отмечается, что "заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог В.Путина с главами субъектов РФ".

"В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач", - сообщили в пресс-службе.