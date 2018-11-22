Калининградский янтарный комбинат готов поставить янтарь для оформления станций метро в Москве и Казани

22.11.18 15:39

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") готов поставить мелкий янтарь для оформления станций метрополитена в Москве и Казани, сообщил журналистам в четверг генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

"Родилась идея, чтобы строящиеся две станции метро в Москве и Казани назвать "Янтарная". Для оформления можно использовать мелкие фракции янтаря. Янтарь это не только бренд Калининградской области, это и бренд России", - сказал М.Зацепин.

По его словам, есть обращение по данному поводу к главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Это предложение поддержал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Гендиректор также сообщил, что в настоящее время на складах комбината есть порядка 160 тонн мелкого янтаря, который можно направить на оформление интерьера станций метро. "Это могло бы стать украшением столицы. Я помню, как раньше на некоторые станции метро водили группы туристов. Если привлечь серьезных дизайнеров и сделать такого уровня станции "Янтарная", то, думаю, это было бы хорошо", - заключил М.Зацепин.

В 2018 году добыча на КЯК составила 500 тонн янтаря. Таким образом, в текущем году она выросла на 10,4%.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только КЯК.

Кроме того, комбинат владеет лицензией на разработку Малышевского месторождения изумрудов, которое является крупнейшим в Евразии и имеет статус месторождения федерального значения. Его проектная мощность - 400 тыс. тонн руды в год.