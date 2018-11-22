Россельхознадзор предупредил о риске вымирания тигров и леопардов на Д.Востоке в случае заноса АЧС из Китая

22.11.18 16:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор предупреждает о рисках закона африканской чумы свиней (АЧС) в Россию с территории Китая, где первая вспышка этого заболевания была зарегистрирована в августе. Попадание АЧС в дикую природу представляет угрозу для существования амурского тигра и дальневосточного леопарда, которые питаются кабанами, сказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

"Скорее всего, из Прибалтики, судя по всему, из Европы все же, завезли африканскую чуму свиней в район Даляня, откуда она пошла успешно распространяться по Китаю, причем в основном в направлении на запад и на север. И сейчас уже практически африканская чума свиней в Китае подошла вплотную к границам Российской Федерации. А учитывая тот нелегальный транспорт продуктов, который там идет в большом количестве, вероятность заноса в Приморский край, в Амурскую область и в Хабаровский край весьма и весьма вероятна", - заявил Н.Власов на пресс-конференции в четверг в Москве.

"Мы уже стучимся во все двери и предупреждали, в том числе, администрацию Приморского края, правда, ответных действий адекватных не видим", - сказал он.

"Там есть еще одна специфическая опасность, очень специфическая. То есть везде проникновение африканской чумы свиней - это ущерб для экономики, это беда для сельского населения, там все это присутствует в Приморском крае, эти риски. Но там еще присутствуют амурский тигр и леопард, у которых практически единственный источник пропитания в лесах - а это редкие исчезающие виды - это как раз кабан. То есть если будет занос африканской чумы свиней, она попадет в дикую природу, то там вымрут не только кабаны, но и эти два вида животных, о чем мы предупреждали местные власти уже неоднократно", - сообщил Н.Власов.

Первая вспышка АЧС в Китае и в Восточной Азии была зарегистрирована 1 августа этого года в провинции Ляонин. Второй очаг был выявлен в провинции Хэнань уже 14 августа. По данным на конец октября, в стране было зарегистрировано уже более 40 вспышек АЧС, свыше 200 тыс. свиней были уничтожены.

"Высокая плотность популяции кабана на сопредельных территориях России и Китая, трудность контроля его перемещений, особенности географического рельефа требуют скорейшего принятия мер по созданию буферных зон, свободных от кабана, в приграничных территориях Приморья, Хабаровского края, Амурской области, Забайкальского края. Данная мера необходима для регуляции численности поголовья кабана в условиях эпизоотии АЧС в Китае", - сообщал Россельхознадзор ранее.

Китай является крупнейшим производителем свинины в мире. Поголовье свиней в Китае насчитывает около 500 млн голов.

В России сохраняется риск возникновения новых вспышек АЧС в европейской части страны, а также риск появления заболевания в регионах Южного Урала.

"(Новые вспышки АЧС) будут обязательно. Дело в том, что у нас адекватных мер по борьбе с африканской чумой свиней как не принималось, так и не принимается. Ни структура ветеринарной службы к этому не приспособлена, ни действующее законодательство", - сказал Н.Власов. По его словам, под угрозой "практически вся европейская часть РФ, вполне возможно и даже достаточно велика вероятность проникновение в Заволжье и на Южный Урал".

"Я всегда говорю, что когда касается дело заразных болезней, здесь либеральные подходы, которые, может быть, очень хороши в экономике, абсолютно неприменимы. А у нас этими либеральными подходами все животноводство проросло. Пока ситуация не изменится, нам не вылезти. Африканская чума свиней - это только вершина айсберга. Те же самые процессы идут с сотнями других нозологий. Или мы хотим либерализм, или мы хотим биобезопасность. Середины, какого-то решения, чтобы было и то, и то, не получится, и ни у кого никогда не получалось", - заявил Н.Власов.

Вакцины против африканской чумы свиней нет, при возникновении заболевания в его очаге уничтожаются все животные, что наносит отрасли большой ущерб. Для человека АЧС не опасна.