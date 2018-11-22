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22.11.18 16:13

Автомобильный промкластер создан в Ульяновской области

© РИА Новости. Виталий Аньков
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Автомобильный промышленный кластер создан в Ульяновской области, якорным предприятием стал Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу Sollers).

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, автокластер этого региона с ноября текущего года включен в реестр промышленных кластеров РФ. Кроме Ульяновского автомобильного завода, в объединение вошли автокомпонентные предприятия-поставщики и образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку кадров для автомобилестроения. В частности, участниками кластера стали компании "Улпласт", "ДААЗ", "Автосвет", "Димитровград Жгуткомплект", "УАЗ-Автокомпонент", "Завод Сигнал". На предприятиях автокластера работает более 16 тыс. человек.

Планируется, что в состав автокластера также войдут поставщики "УАЗа, находящиеся за пределами региона, в результате объединение приобретет межрегиональный статус. Автокластер позволит расширить кооперацию между участниками, вывести их продукцию на новые рынки сбыта и будет способствовать созданию новых локальных производств.

По словам заместителя гендиректора ООО "УАЗ" Александра Лагунова, федеральный статус объединения позволит его участникам получить "серьезную государственную поддержку".

"Сейчас мы готовим совместные проекты, которые будут претендовать на помощь из средств федерального бюджета. Предприятия кластера смогут субсидировать до 50% затрат на реализацию проектов по развитию производства: изготовление оснастки, обучение персонала, сертификация продукции. У компаний появится возможность расширить выпускаемую номенклатуру, а кластер даст импульс росту производительности труда и конкурентоспособности наших поставщиков", - приводятся в сообщении слова А.Лагунова.

В пресс-релизе отмечается, что к настоящему времени сформирована программа развития, реализация которой позволит улучшить экономические и технологические показатели предприятий-участников объединения, а также будет способствовать продвижению промышленности региона.

"Автомобилестроение для Ульяновской области является важнейшей отраслью экономики. В 2018 году предприятия автомобильного кластера отгрузили продукцию на сумму более 42 млрд рублей. Стабильный рост объемов произведенной и отгруженной продукции участниками кластера дает нам основания рассчитывать на рост локализации и увеличение загрузки мощностей местных заводов, которые изготавливают компоненты. Кроме того, автокластер позволит оптимизировать издержки для конечного производителя в результате привлечения альтернативных поставщиков из числа именно производителей Ульяновской области", - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, слова которого приведены в пресс-релизе.

Группа "Соллерс" (MOEX: SVAV) объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), "Заволжский моторный завод" (MOEX: ZMZN) (ЗМЗ, Нижегородская область). Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.

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