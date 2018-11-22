Школа в Челябинске закрыта на карантин из-за пневмонии

22.11.18 16:52

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Школа N82 Челябинска закрыта на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и внебольничной пневмонией, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города в четверг.

"В школе зарегистрировано 11 случае внебольничной пневмонией. В связи с этим распоряжением областного управления Роспотребнадзора объявлен карантин до 2 декабря. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также в ряде школ закрыты на карантин отдельные классы.

В свою очередь пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора отмечает, что в регионе отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией.

С начала года зарегистрировано 488 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%.

"Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков", - говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости ОРВИ в Челябинске за неделю вырос почти на 13%, но остается на 20% ниже порогового уровня.

В целом ситуация оценивается как неэпидемическая.