Почти три тонны незаконно выловленной стерляди изъято в Башкирии

22.11.18 17:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Крупная партия черной икры и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу, обнаружена в одном из частных домов в городе Бирске, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УФСБ по Башкирии в четверг.

"По предварительным данным, изъято более 6 тыс. голов стерляди общим весом более 2,9 тонны и около 9 килограммов черной икры", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, группа браконьеров планировала реализовать партию незаконно добытой рыбы на территории России.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, превышает 30 млн рублей, отметил представитель ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Изъятая партия осетровых и черной икры является рекордной для Башкирии и крупной в масштабах всей страны, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что рыба обнаружена в гараже 43-летней жительницы Бирска.

"Как предварительно установили сотрудники правоохранительных органов, рыба была выловлена в разных районах республики", - отмечено в пресс-релизе ведомства.