Автодорожный мост в амурском Белогорске признан небезопасным из-за треснувшей опоры

23.11.18 06:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Причиной, по которой специальная комиссия дала рекомендации закрыть путепровод через Транссиб, соединяющий две части Белогорска Амурской области, стала трещина в верхнем элементе опоры моста.

"В ходе планового обследования опор автодорожного путепровода на торцовой стенке верхней части ригеля выявлена трещина. Экспертом выданы устные рекомендации по закрытию данного автомобильного путепровода", - следует из сводки Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Сотрудники РЖД и дорожных служб провели совместное обследование переезда через железнодорожные пути в районе железнодорожного моста. По его результатам принято решение об организации движения по данному маршруту транспорта экстренных служб.

При закрытии путепровода возможен объезд по улицам Никольское шоссе - Базарная - Космическая - Шевченко - Подъездная дорога к федеральной автодороге "Амур". Пешеходный переход по мосту закрываться не будет.