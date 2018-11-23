Кожемяко уволил главу департамента за проволочки в предоставлении жилья ветерану

23.11.18 06:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности руководителя департамента имущественных и земельных отношений администрации Приморского края Александра Подольского за проволочки в предоставлении жилья ветерану.

"Он (А. Подольский - ИФ) уволен, и для других это будет хорошим предостережением, что нужно делать, если ты пришел работать в администрацию края или муниципалитет. Такие вещи у нас безнаказанными оставаться не будут", - сообщил в пятницу журналистам О. Кожемяко.

Он отметил, что решение принято в связи с неисполнением чиновником обязанности по предоставлению жилья ветерану.

"Вопиющий случай, когда ветеран войны, а их у нас осталось не больше сотни, обратился с вопросом предоставления земельного участка, а ему выделили участок в такой дали, к которому он и доехать не может. Это просто формальный подход к людям, которые заслужили уважение своим трудом, жертвуя своей жизнью, участвуя в Великой Отечественной войне, строя здесь в последующем Приморье", - добавил врио губернатора.

Он отметил, что такое отношение к ветеранам со стороны чиновников недопустимо.

"Будет пример другим чиновникам, кто так будет пренебрежительно относиться к социальным категориям граждан, к людям, которые нуждаются в поддержке. Это недопустимо. Уважение к этим людям со стороны чиновников - их прямая работа и прямая обязанность", - резюмировал О. Кожемяко.