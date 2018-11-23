Начался монтаж каркаса первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей

23 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Терминатор", совместное предприятие российской группы компаний "Сумотори" и японских Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts, приступило к монтажу металлических конструкций будущего завода по утилизации автомобилей в Приморье.
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Как сообщает ГК "Сумотори", каркас завода "Терминатор" будет готов к новому году, затем начнется монтаж ограждающих конструкций
На первом этапе завод будет утилизировать импортируемую технику, которую будет поставлять Arai Shoji Co. Ltd. - крупнейший автомобильный аукционный холдинг в мире.
Второй этап - утилизация подержанных автомобилей со всего Дальнего Востока.
Заводские мощности предприятия - площадки для приемки, хранения, сепарации и переработки автомобилей - расположатся на площади в три гектара на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская".
Площадь застройки сейчас составляет 4 тыс. квадратных метров.
Сообщается, что "Терминатор" будет осуществлять глубокую переработку деталей - резиновых шин, металла, стекла, пластика и т.д. По словам руководителя Royal AutoParts Сасаки Кенкичи, необходимое оборудование уже подобрано и готово к отправке.