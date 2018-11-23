Подземный толчок произошел на берегу Байкала рядом с полуостровом Святой нос

23.11.18 08:00

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Землетрясение магнитудой 3,5 произошло утром в пятницу на побережье озера Байкал в Баргузинском районе республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в 5:44 по местному времени (0:44 мск). Эпицентр находился в точке с координатами 53.53 градуса северной широты 109.06 восточной долготы на перешейке, соединяющем с материком самый большой байкальский полуостров Святой нос.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения - 11,5, магнитуда - 3,5, интенсивность в эпицентре - 6 баллов.

Подземный толчок в 5 баллов ощутили жители находившегося в 10 км от эпицентра крупного поселка Усть-Баргузин, а также поселков Адамово и Гусиха в радиусе 17 км. В райцентре Баргузин и в деревне Максимиха, в 38 км от эпицентра, ощущалось 4 балла. Еще в четырех населенных пунктах Бурятии - 3-4 балла.

Подземный толчок интенсивностью 2-3 балла ощутили жители поселка Онгурен Ольхонского района Иркутской области, который находится в 96 км от эпицентра на противоположном берегу Байкала.