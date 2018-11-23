Система "Все включено" в отелях и здравницах Краснодарского края доказала свою эффективность - губернатор

23.11.18 08:42

© РИА Новости. Виталий Тимкив

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край продолжит планомерно развивать современные пляжи и гостиничные услуги стандарта "Все включено", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг журналистам.

"Совместно с бизнесом работаем над повышением качества услуг. Кубань лидирует в стране по классификации средств размещения и пляжей. Второй год ведем активную работу по внедрению стандарта "Все включено", эта практика уже доказала свою эффективность. По системе "Все включено" работают 46 гостиниц, их загрузка в сезон достигает 100% и минимум 80-90% в межсезонье", - сказал В.Кондратьев.

Задачей ближайших лет, подчеркнул губернатор, является приведение пляжных территорий и комплексов к единому стандарту услуг.

"Все 100 км пляжных территорий приведем к единому облику, в соответствии со спецификой своих территорий, с жестким соблюдением требований безопасности", - отметил он.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2018 году поток туристов на курорты Кубани прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов.

"Понятно, что туристу нужны не только современные условия отдыха и лечение, он едет к нам за впечатлениями. Поэтому рассчитываем на поддержку партнеров - туроператоров в продвижении курортов Краснодарского края", - сказал В.Кондратьев.

В четверг в Сочи открылся Международный туристский форум SIFT - главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России.

В форуме также участвуют представители федеральных, региональных и местных органов власти в сфере туризма, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии, представители смежных отраслей. Форум продлится до 23 ноября.