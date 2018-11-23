Готовы к состязаниям: все объекты Универсиады-2019 сдадут не позднее декабря 2018 года
  
Рискуют закрыться: с российского рынка могут уйти независимые АЗС
   
"Министерская" диета: живший на прожиточный минимум депутат подвел итоги эксперимента
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
23.11.18 08:42

Система "Все включено" в отелях и здравницах Краснодарского края доказала свою эффективность - губернатор

© РИА Новости. Виталий Тимкив
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край продолжит планомерно развивать современные пляжи и гостиничные услуги стандарта "Все включено", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг журналистам.

"Совместно с бизнесом работаем над повышением качества услуг. Кубань лидирует в стране по классификации средств размещения и пляжей. Второй год ведем активную работу по внедрению стандарта "Все включено", эта практика уже доказала свою эффективность. По системе "Все включено" работают 46 гостиниц, их загрузка в сезон достигает 100% и минимум 80-90% в межсезонье", - сказал В.Кондратьев.

Задачей ближайших лет, подчеркнул губернатор, является приведение пляжных территорий и комплексов к единому стандарту услуг.

"Все 100 км пляжных территорий приведем к единому облику, в соответствии со спецификой своих территорий, с жестким соблюдением требований безопасности", - отметил он.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2018 году поток туристов на курорты Кубани прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов.

"Понятно, что туристу нужны не только современные условия отдыха и лечение, он едет к нам за впечатлениями. Поэтому рассчитываем на поддержку партнеров - туроператоров в продвижении курортов Краснодарского края", - сказал В.Кондратьев.

В четверг в Сочи открылся Международный туристский форум SIFT - главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России.

В форуме также участвуют представители федеральных, региональных и местных органов власти в сфере туризма, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии, представители смежных отраслей. Форум продлится до 23 ноября.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.11.18 15:39
В храме Василия Блаженного в Москве открылась после реставрации 11-я церковь
.
  23.11.18 15:14
Начальнику Управления ВС РФ Барышеву инкриминируют получение взятки на 23 млн рублей
.
  23.11.18 13:16
Регулярные учения спецслужб прошли в минувший четверг на территории Кремля
.
  23.11.18 13:04
Начальник ГРУ Коробов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
.
  23.11.18 12:04
Настоящие зимние морозы придут в Москову в начале следующей недели
.
  23.11.18 11:53
Власти Москвы выделили на разгон облаков в 2019 году 410 млн рублей
.
  23.11.18 10:28
Граждане-банкроты могут лишиться единственного жилья
.
  23.11.18 10:20
Кадры взлета из Кремля военных вертолетов появившиеся в соцсетях
.
  22.11.18 11:55
Строительные конструкции обрушились у метро "Саларьево", один человек погиб
.
  22.11.18 11:49
Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket