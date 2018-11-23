Хорошавин просит суд не держать его в клетке, но суд отказал ему

23.11.18 08:45

© РИА Новости. Кирилл Ясько

23 ноября. Interfax-Russia.ru - В ходе судебного заседания подсудимый экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин просит суд не держать его в клетке во время процесса, суд отказал в ходатайстве стороне защиты и оставил его в зарешеченной клетке, запертой на замок.

"Держать людей в клетке в 21 веке до вынесения приговора - это Россию не красит. Осталось еще кандалы прицепить", - сказал, обращаясь к суду, А.Хорошавин.

Его адвокат Ольга Артюхова заявила ходатайство, в котором просила не держать осужденных в клетке, отметив, что это унизительно.

Прокурор не поддержал ходатайство, сославшись на федеральное законодательство.

Подсудимые во время судебного заседания находятся в клетке из металлических прутьев, закрытой на замок.

Суд отказал в ходатайстве стороны защиты.

Как сообщалось, сахалинский областной суд в пятницу продолжил заседание по апелляции адвокатов экс-губернатора Александра Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор Южно-Сахалинского городского суда, защита заявила ходатайство об отводе судебной коллегии.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил А.Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.

Бывшего главу региона признали виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.