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23.11.18 08:56

Команды для защиты людей от медведей появятся в каждом населенном пункте Камчатки

© РИА Новости. Дмитрий Третьяков
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Официальные межведомственные группы для оперативного реагирования при выходе медведей к людям появятся во всех населенных пунктах Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

"Такие группы, состоящие из двух-трех охотников-любителей и представителей властей, на Камчатке уже существуют, они выходят на дежурства, если в населенном пункте появляется медведь. Но создаются такие команды, можно сказать, стихийно", - сказал агентству заместитель председателя правительства региона - глава краевого министерства Сергей Хабаров.

Сейчас поставлена задача упорядочить работу этих межведомственных групп. Методические рекомендации по их созданию разработает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

В оперативные группы будут входить полицейские, сотрудники Росгвардии, местных администраций и охотники-любители.

"К медведям должны выходить подготовленные люди, как правило, это охотники-любители, которые имеют соответствующее оружие и подготовку. Главам муниципальных районов и городских округов Камчатки рекомендовано проработать вопрос о зачислении таких охотников, входящих в состав межведомственных групп, в народные дружины и платить им деньги", - сказал краевой зампред.

Он уточнил, что финансирование на это будут выделено по краевой госпрограмме "Безопасная Камчатка".

В этом году на Камчатке медведи убили двух человек, еще один мужчина утонул, спасаясь от хищника. В регионе с начала года ликвидировано 70 медведей, представлявших угрозу для людей.

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой - 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.

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