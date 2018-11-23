Утечка неизвестного вещества произошла на химпредприятии в Иркутской области, угрозы жителям нет

23.11.18 09:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Утечка неизвестного вещества произошла вечером в четверг на территории химического предприятия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, угрозы населению нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 19:32 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация, что на территории химпредприятия в Усолье-Сибирском происходит испарение химического вещества неизвестного происхождения из разгерметизированной емкости", - говорится в сообщении.

Для осаждения облака привлечены силы Усольского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные орошают водой облако испарений, ограничивая его распространение.

"Распространения испарения не наблюдается. Угрозы населению нет. Расстояние до ближайших жилых домов около 5 км", - уточняется в сообщении.

На месте работает группа радиационной, химической и биологической защиты, а также химико-радиометрическая лаборатория ОГКУ центра ГО и ЧС Иркутской области для установления природы вещества.

В ликвидации последствий происшествия задействовано 16 человек и пять единиц техники. Для организации и контроля действий специалистов в ГУ МЧС по региону организована работа оперативного штаба.