Томская область поставила в районы 47 станций водоочистки в 2018 году

23.11.18 09:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Томская область завершает запланированную на 2018 год установку станций водоочистки в рамках губернаторской программы "Чистая вода", сообщает пресс-служба региональной администрации.

Всего на этот год было запланировано установить 47 станций. Последнюю из них доставили в поселок Нижний склад, в пятницу под нее уже начали бурить сваи. Остальные станции уже установлены на подготовленных муниципалитетами площадках.

"Сборки и монтажа ожидают две станции, они размещены в закрытых помещениях - в Асиновском районе в поселке Большой Кордон, в Верхнекетском в Степановке. На этих объектах пуско-наладочные работы завершатся в течение ноября", - приведены в сообщении слова начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Якова Греля.

После запуска в работу всех 47 станций к 56,5 тысячи селян, получивших качественную питьевую воду в 2017 году, добавятся еще 28 тысяч жителей Томской области.

Как сообщалось, в 2017 году по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина в регионе стартовала программа "Чистая вода". За год в 69 поселках было установлено 70 водоочистных комплексов мощностью 1,5 куб.м воды в час, а бесплатный доступ к доброкачественной питьевой воде получили 56,5 тыс. сельских жителей.