Омское УФАС предупредило областного министра сельского хозяйства в связи с его высказываниями о повышении цен на хлеб

23.11.18 09:21

© РИА Новости. Андрей Иглов

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Публичные высказывания главы министерства сельского хозяйства Омской области относительно прогнозов на увеличение стоимости хлеба может быть неверно истолковано участниками рынка, считает Управление ФАС по Омской области.

Накануне на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов сообщил журналистам, что повышения цен на основные виды хлеба в 2019 году не избежать, рост может составить 10-20%, то есть 5-6 рублей.

"Указанные публичные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, действующими на рынке хлебных продуктов, как ориентир при планировании своей хозяйственной деятельности, и повлечь недопущение, ограничение, устранение конкуренции на данном товарном рынке", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим министру было выдано предостережение о том, что высказывание публично о повышении розничных цен на хлеб недопустимо. Это может привести в дальнейшем к нарушению антимонопольного законодательства.

Как сообщалось, М.Чекусов заявил, что повышение цен на хлеб в регионе за последние три года составило всего 1,5%. Стоимость продукции в связи с произошедшим за этот период увеличением цен в стране сегодня не покрывает издержки хлебопеков.