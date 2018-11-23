Вездеходы из-за ветра прекратили перевозку пассажиров через реку Обь в ЯНАО

23.11.18 09:30

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер наблюдается в пятницу утром в районе переправы через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, вездеходы на воздушной подушке временно не осуществляют перевозку пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в дорожной дирекции ЯНАО.

"Сегодня с семи утра вездеходы из-за сильного ветра не перевозят пассажиров", - отметили в дирекции.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье, как сейчас, - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.

Как сообщалось, 5 ноября из-за образования льда на Оби закрылась паромная переправа, перевозку пассажиров начали осуществлять вертолеты. В этот период с одного берега на другой каким-то иным видом транспорта официально было не добраться. 16 ноября перевозку пассажиров начали вездеходы.