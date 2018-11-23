Весь Салехард более часа был обесточен из-за аварии на электросетях

23.11.18 09:42

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Авария произошла на сетях АО "Тюменьэнерго" в пятницу рано утром, в результате весь Салехард оказался без электроснабжения, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городской администрации.

"Авария произошла в 5:30, без электричества оказался весь город. В 7:41 было подано напряжение, а еще через час к электроснабжению подключили все районы города", - отметил собеседник агентства.

В "Тюменьэнерго" получить комментарий пока не удалось.

В сводке Минэнерго РФ говорится, что всего без электроснабжения оставались порядка 48,4 тыс. человек.