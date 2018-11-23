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23.11.18 09:59
СКР возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты вахтовикам на месторождении в ЯНАО
Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО сообщает, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев)
В ходе предварительного следствия будут установлены точное количество работников, не получивших зарплату, и сумма задолженности.
По данным местных СМИ, зарплату более трех месяцев не получали порядка 200 вахтовиков, и поэтому они объявили забастовку.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "СК "Север" зарегистрировано в феврале 2012 года в Москве, принадлежит физлицу.
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