Денис Мантуров представит российскую заявку на ЭКСПО-2025 на Генассамблее МБВ

23.11.18 10:11

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в составе российской делегации представит заявку Екатеринбурга на право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 на 164 Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в пятницу, сообщает пресс-служба заявочного комитета.

Также в работе Генассамблеи примут участие генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин, российская оперная певица Аида Гарифуллина, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Всемирные выставки за свою почти 170-летнюю историю никогда не проводились в России, несмотря на то, что наша страна принимала участие в ЭКСПО с момента ее появления. Поэтому мы убеждены: надо дать возможность жителям самых разных стран и континентов посетить нашу уникальную страну и наш уникальных регион, расположенный, сразу в двух частях света - и в Европе, и в Азии", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашева.

Отмечается, что российская делегация выступит третьей в рамках финальной презентации городов, претендующих на ЭКСПО.

В случае победы Екатеринбурга выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года и примет около 150 стран.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в мае 2017 года.