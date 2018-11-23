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23.11.18 10:39
Ингушетия разработала план социально-экономического развития приграничных с Чечней сел
"План по развитию сельских местностей предусматривает создание социальных, инженерно-транспортных и производственной инфраструктур по обслуживанию населения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в частности для развития предгорного села Алкун и строительной индустрии республики в целом планируется вовлечь имеющиеся Алкунские месторождения известняка в промышленное производство.
Для развития Даттыха власти намерены организовать производство по разработке Даттыхского месторождения каменной соли, лесозаготовительное производство и первичную переработку древесины.
"Для развития малого и среднего предпринимательства рассматриваются возможности предоставления в приоритетном порядке микрозаймов по линии Фонда поддержки предпринимательства людям, желающим организовать бизнес на территориях сельских поселений Алкун и Даттых, например, в сфере животноводства, пчеловодства, растениеводства, торговли, туризма, гостиничного бизнеса ", - добавил представитель кабинета министров.
Он отметил, что все подготовленный план подробно обсуждался на совещании у премьера Зялимхана Евлоева в Магасе.
"Премьер обратил особое внимание на развитие сельского хозяйства. С привлечением внебюджетных инвестиций в селе Алкун возможна реализация проектов в птицеводческой и рыбной отраслях (имеются земельные участки до 100 га), а с учетом состава почв возможно рассмотреть закладку грецкого ореха или фундука. Это может быть как личное подсобное хозяйство, так и крестьянско-фермерское хозяйство", - сказал сотрудник пресс-службы.
Среди первоочередных задач, которые необходимо решить для возрождения предгорных сел, З.Евлоев назвал возведение объектов образования. Ранее сообщалось, что по поручению премьера при условии заселения Даттыха в 2019 году начнется строительство школы на 120 ученических мест, а также детского сада на 60 мест.
Глава кабинета министров указал на необходимость возрождать сельскую территорию с учетом конструктивных предложений и повышать ее привлекательность посредством формирования комфортной инфраструктуры для жизни и работы.
Глава Минэкономразвития Ингушетии Умалат Торшхоев в ходе совещания отметил, что в Даттыхе возможно развитие животноводства, так как общая площадь сельскохозяйственных угодий позволяет без нанесения ущерба окружающей среде содержать крупный и мелкий рогатый скот. А наличие чистых проточных вод и рельеф местности позволяют обустроить каскад прудов по разведению дорогостоящих видов рыбы.
По данным пресс-службы, в 2019 -2024 гг. в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" в Даттыхе предусмотрено строительство многофункциональной спортивной площадки, а также открытие регулярного социально защищенного маршрута сообщением город Сунжа - сельское поселение Даттых. Ремонт гравийной автодороги, ведущей в село, идет к завершению, а также прорабатываются вопросы возобновления электро-, газо- и водоснабжения.
Также на совещании прозвучали предложения по развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и культуры ингушского народа, в частности, развитие таких туристических направлений как горно-пешеходный туризм, разработка историко-туристических маршрутов, организация санаторно-курортного лечения с учетом того, что имеются многочисленные места естественного выхода минеральной воды.
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