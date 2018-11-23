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23.11.18 10:47
Все ограничения движения по Военно-Грузинской дороге сняты
"По состоянию на 09:00 мск пятницы, в связи с улучшением погодных условий на территории Грузии, возобновлено движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской автомобильной дороге в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Военно-грузинская дорога была закрыта с 19:30 мск 15 ноября для всех видов транспорта в связи со снегопадом в Грузии. Для легкового транспорта дорога была открыта в минувший понедельник. С 15:00 мск четверга движение всех видов транспорта по дороге было открыто в тестовом режиме, т.е. пропускалось по несколько автомобилей.
Дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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