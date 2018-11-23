Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Краснодаре

23.11.18 10:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Столкновение двух легковых автомобилей в пятницу утром в Краснодаре унесло жизни трех человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 05:15 мск на 2 км автодороги "Хутор Белый - Темрюк - Краснодар" автомобиль "Skoda" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Toyota", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии погибли 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля "Toyota", а также 45-летний водитель автомобиля "Skoda".

Еще один пассажир автомобиля "Toyota" с травмами доставлен в медицинское учреждение, отмечает пресс-служба.