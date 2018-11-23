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23.11.18 11:03

Защита экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" не смогла обжаловать его заочный арест

фото Александр Левчук
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Кемеровский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте Вячеслава Вишневского - бывшего руководителя "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ "Зимняя вишня", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда в пятницу.

"Суд постановил оставить без изменения решение суда Центрального района, согласно которому В.Вишневский, объявленный в международный розыск, заочно взят под стражу", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, в начале ноября Центральный районный суд заочно арестовал бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" В.Вишневского, обвиняемого в даче взятки. Решением суда он будет взят под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ. По версии следствия, В.Вишневский находится в Испании, планировалось объявить его в международный розыск.

Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", здание которого переделали в ТРЦ "Зимняя вишня", обвиняется в даче взятки в размере 7 млн рублей сыну главы кемеровского Госстройнадзора Эдуарду Комкову за реконструкцию здания.

К настоящему времени по делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек, в том числе экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов; начальник пожарного караула Сергей Генин; руководитель тушения пожара Андрей Бурсин; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Арестованы также бывшая замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей и учредитель компании, реконструировавшей ТРЦ, Никита Чередниченко.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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