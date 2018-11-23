|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.11.18 11:00
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принесет мощи святителя Луки в Калининград
Предстоятель Русской православной церкви прибудет в Калининградскую митрополию в пятницу, 23 ноября. Его Святейшество принесет мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского в Калининград, а также возглавит молебен перед его святыми мощами в Кафедральном соборе Христа Спасителя, отмечается в сообщении.
Калининград станет 20 городом России, куда мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будут принесены по благословению патриарха Кирилла, начиная с 1 октября. В этих городах в общей сложности мощам поклонились более 330 тыс. верующих.
В субботу патриарх Кирилл примет участие в освящении памятника Александру Невскому, который расположен на территории храма святого благоверного князя Александра Невского в Балтийске. Вечером он возглавит утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
В воскресенье патриарх Кирилл возглавит великое освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде и Божественную Литургию.
До избрания на патриарший престол патриарх Кирилл возглавлял Смоленско-Калининградскую епархию, которая в марте 2009 года решением Синода была разделена на две самостоятельные кафедры.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket