Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принесет мощи святителя Луки в Калининград

23.11.18 11:00

© РИА Новости. Сергей Пятаков

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Калининградскую епархию с рабочей поездкой, сообщила пресс-служба епархии.

Предстоятель Русской православной церкви прибудет в Калининградскую митрополию в пятницу, 23 ноября. Его Святейшество принесет мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского в Калининград, а также возглавит молебен перед его святыми мощами в Кафедральном соборе Христа Спасителя, отмечается в сообщении.

Калининград станет 20 городом России, куда мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будут принесены по благословению патриарха Кирилла, начиная с 1 октября. В этих городах в общей сложности мощам поклонились более 330 тыс. верующих.

В субботу патриарх Кирилл примет участие в освящении памятника Александру Невскому, который расположен на территории храма святого благоверного князя Александра Невского в Балтийске. Вечером он возглавит утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

В воскресенье патриарх Кирилл возглавит великое освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде и Божественную Литургию.

До избрания на патриарший престол патриарх Кирилл возглавлял Смоленско-Калининградскую епархию, которая в марте 2009 года решением Синода была разделена на две самостоятельные кафедры.