Арестованы четыре фигуранта дела о попытках поджогов офисов петербургских СМИ

23.11.18 15:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд Петербурга отправил под арест четвёртого фигуранта дел о попытках поджогов офисов НТВ и информационного агентства РИА ФАН в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Как следует из сообщения, вслед за арестованными ранее Вадимом Лифшицем, Игорем Васильевым и Василием Кирсановым под стражу отправлен Аркадий Орлов.

По версии следствия, 31 августа В.Лифшиц вместе с соучастниками разработал план поджога офиса информационного агентства РИА ФАН в бизнес-центре на Белоостровской улице Петербурга. Мужчина, считает следствие, взялся координировать поджог. В ночь на 9 октября В.Кирсанов под его руководством разбил окно бизнес-центра и закинул в редакцию РИА ФАН бутылку с бензином, после чего поджег горючее. И.Васильев подвёз исполнителей преступления на место и забрал оттуда, получив после от А.Орлова 25 тыс. рублей за проделанное.

Следствие также располагает информацией о причастности А.Орлова, И.Васильева и В.Кирсанова к попытке поджога петербургского офиса НТВ 10 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов северной столицы, на заседании по избранию меры пресечения В.Лифшиц был представлен как шеф-редактор онлайн-издания "В кризис.ру". В свою очередь, А.Орлов представлен на сайте издания учредителем и главным редактором.