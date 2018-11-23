Транспортный обход будет построен вокруг Костромы

23.11.18 11:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Обходная автомобильная дорога будет построена вокруг Костромы, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Хочу поблагодарить Дмитрия Медведева (премьер РФ - ИФ), который подписал поручение, и мы его сегодня получили, добавить к 690 объектам еще один - транспортный обход вокруг Костромы", - сообщила В.Матвиенко, выступая в Совете Федерации в четверг.

Она отметила, что для Костромы этот вопрос очень актуален, поскольку это - единственный регион в Центральном федеральном округе, не имеющий транспортного обхода. Поток транзитных автомобилей проходит через историческую часть областного центра.

"Это - единственный регион центральной части России, где сходится много федеральных магистралей, у которого нет объездной дороги. Для населения это - самая острая проблема: и экология, и загруженность, и так далее", - сказала В.Матвиенко.

Она обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой уделить этому вопросу внимание.

"Прошу Вас (Дитриха - ИФ) тоже внимательно посмотреть. Я попытала с пристрастием губернатора (Костромской области - ИФ), он сказал, в Росавтодоре весь комплект документов готов, они готовы его представить. Регион уже подготовил трассу, снес (постройки - ИФ), выкупил земельные участки - на это не надо будет тратиться, что удешевит проект", - сказала В.Матвиенко.

По информации администрации Костромской области, проект предусматривает строительство участка автомобильной дороги с мостом через реку Волга общей протяженностью 38,4 км, в том числе 1395 метров - непосредственно сам мост. Все необходимые подготовительные мероприятие уже проведены: завершено резервирование земельных участков, через которые пройдет будущая магистраль; проведена работа по отводу карьеров для добычи нерудных материалов; в полном объеме согласованы изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта.