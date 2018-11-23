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23.11.18 11:36

Экс-губернатор Владимирской области Орлова стала аудитором Счетной палаты РФ

© РИА Новости. Алексей Никольский
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову на пост аудитора Счетной палаты РФ.

Сенаторы проголосовали за такое решение на пленарном заседании в пятницу.

Как ранее сказал "Интерфаксу" глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин, С.Орлова много лет работала в Государственной Думе, была одним из соавторов Налогового и Бюджетного кодексов, в качестве заместителя председателя Совета Федерации курировала бюджет, финансовые рынки и экономический комитет. Как отметил С.Рябухин, экс-губернатор имеет колоссальный опыт, и "Счётная палата в ее лице приобретет очень сильного профессионала".

Ранее Совет Федерации освободил от должности аудитора Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, который подал заявление о досрочном уходе со своего поста. Таким образом, образовалась вакансия, и Совету Федерации необходимо было предложить кандидатуру на этот пост.

По закону, Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента РФ.

Кандидатуры для назначения на должность аудитора вносятся на рассмотрение президенту Советом Госдумы по предложениям фракций, Советом палаты СФ - по предложениям комитетов.

На состоявшихся в сентябре выборах губернатора Владимирской области С.Орлова набрала во втором туре 37,46% голосов и уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, получившему 57,03% голосов.

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