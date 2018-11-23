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23.11.18 15:45
Три человека погибли при пожаре в Тульской области
(Добавлена информация СКР)
Тула. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Три человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"В 3:35 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожная в Барсуках. Открытое горение было ликвидировано в 04:15. В результате пожара погибли три человека, среди погибших детей нет", - сказал собеседник агентства.
В результате происшествия сгорел дом, автомобиль, несколько сараев.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и шесть единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
В связи с гибелью людей следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
"По предварительной информации, утром в одном из частных домов в деревне Барсуки Ленинского района произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела трех человек: 36-летнего мужчины, 78-летней женщины и мужчины, личность и возраст которого в настоящее время устанавливаются", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Тульской области Анна Киречеева.
В качестве предварительной причины пожара предварительно установлено неосторожное обращение с огнем.
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