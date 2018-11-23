23.11.18 15:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли при пожаре в Тульской области (версия 2)

(Добавлена информация СКР)

Тула. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Три человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 3:35 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожная в Барсуках. Открытое горение было ликвидировано в 04:15. В результате пожара погибли три человека, среди погибших детей нет", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия сгорел дом, автомобиль, несколько сараев.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и шесть единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

В связи с гибелью людей следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"По предварительной информации, утром в одном из частных домов в деревне Барсуки Ленинского района произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела трех человек: 36-летнего мужчины, 78-летней женщины и мужчины, личность и возраст которого в настоящее время устанавливаются", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Тульской области Анна Киречеева.

В качестве предварительной причины пожара предварительно установлено неосторожное обращение с огнем.