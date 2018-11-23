Власти Москвы выделили на разгон облаков в 2019 году 410 млн рублей

23.11.18 11:53

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Мероприятия по метеозащите Москвы во время проведения в 2019 году праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, Дня России и Дня Города оценены в 410,6 млн рублей, сообщает портал госзакупок.

По условиям открытого конкурса, облака над городом разгонят до 10 единиц самолетов типа АН-12 и АН-26. Заказчик работ - ГКУ "Экспертавтодор".

Цель выполнимых работ - улучшение погодных условий в городе в виде исключения или уменьшения выпадения осадков.

Облака над Москвой планируется разгонять с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота, грубодисперсных и гигроскопических порошков, пиропатронов с йодистым серебром.

В 2018 году разгон облаков 1 и 9 мая, 12 июня и в День города был оценен в 400 млн рублей.

В 2017 году на метеозащиту Москвы 1 и 9 мая и 12 июня из бюджета выделялось 293 млн рублей. Кроме того, еще 195 млн рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября.

В 2016 году работы по метеозащите Москвы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города власти оценили в 346 млн рублей.

В 2015 году разгон облаков над городом 9 мая, 24 мая (День славянской письменности и культуры), 12 июня и в День города был оценен почти в 434 млн рублей.

В 2014 году на метеозащиту столицы 9 мая, 12 июня и в День города выделялось 182 млн рублей.