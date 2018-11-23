Настоящие зимние морозы придут в Москову в начале следующей недели

23.11.18 12:04

© РИА Новости. Сергей Пятаков

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Подмосковья о приходе зимних морозов в начале следующей рабочей недели.

"Сегодня и в выходные дни в центре европейской территории России нормальная предзимняя погода. Температурный фон близок к обычным значениям, ночью 3-4 градуса мороза, днем - от 0 до минус 2. Но уже в понедельник мы ощутим затоки свежего холодного воздуха из Арктики, а со вторника будет заметно усиление настоящих морозов, и вторая половина недели покажет зимнюю погоду в преддекабрьском исполнении", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, в понедельник, 26 ноября, ночные температуры понизятся до минус 8 градусов по области и до минус 6 в столице, а дневные температуры составят от минус 1 до минус 3. При этом во вторник ночью будет холоднее: от минус 7 до минус 12 градусов по области, а днем - от минус 3 до минус 8 градусов.

В среду, 28 ноября, ночью - до минус 13, а местами до минус 15, а днем - от 5 до 10 градусов мороза.

"В последующие дни ночью 11-16, днем от минус 6 до минус 11. Это по-настоящему зимняя погода, отклонения от средних климатических значений на 5-6 градусов. Настоящая зима", - отметил метеоролог.

Он добавил, что вместе с тем приход "настоящей зимы" в начале ноября не будет снежным - существенных осадков в ближайшие дни не наблюдается, а увеличение снежного покрова будет незначительным.

"Небольшой снежок будет выпадать, но существенных осадков не ожидаем. Более того, давление с понедельника будет расти. В субботу-воскресенье выпадут небольшие осадки, порядка 3-5 мм. Сейчас высота снега около 1 см, он не растает, но это еще не снег. К концу недели будет 3 см, но не больше", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он также добавил, что ноябрь в этом году отмечается аномально сухим - в настоящее время в московском регионе выпало около 20-22% от месячной нормы и в конце месяца по текущим расчетам ожидается всего четверть нормы осадков.

"Такой сухой месяц бывает нечасто", - сказал Р.Вильфанд.

Он также предупредил жителей московского региона о том, что в связи с надвигающимися морозами следует достать из шкафов теплую одежду.

"Конечно, нужно позаботиться о теплой одежде, потому что морозы будут вполне зимними", - сказал собеседник агентства.