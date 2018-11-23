"Министерская" диета: живший на прожиточный минимум депутат подвел итоги эксперимента
  
Готовы к состязаниям: все объекты Универсиады-2019 сдадут не позднее декабря 2018 года
   
Дополнительные правила: в Госдуме предлагают усложнить процесс приобретения огнестрельного оружия
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
23.11.18 12:04

Настоящие зимние морозы придут в Москову в начале следующей недели

© РИА Новости. Сергей Пятаков
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Подмосковья о приходе зимних морозов в начале следующей рабочей недели.

"Сегодня и в выходные дни в центре европейской территории России нормальная предзимняя погода. Температурный фон близок к обычным значениям, ночью 3-4 градуса мороза, днем - от 0 до минус 2. Но уже в понедельник мы ощутим затоки свежего холодного воздуха из Арктики, а со вторника будет заметно усиление настоящих морозов, и вторая половина недели покажет зимнюю погоду в преддекабрьском исполнении", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, в понедельник, 26 ноября, ночные температуры понизятся до минус 8 градусов по области и до минус 6 в столице, а дневные температуры составят от минус 1 до минус 3. При этом во вторник ночью будет холоднее: от минус 7 до минус 12 градусов по области, а днем - от минус 3 до минус 8 градусов.

В среду, 28 ноября, ночью - до минус 13, а местами до минус 15, а днем - от 5 до 10 градусов мороза.

"В последующие дни ночью 11-16, днем от минус 6 до минус 11. Это по-настоящему зимняя погода, отклонения от средних климатических значений на 5-6 градусов. Настоящая зима", - отметил метеоролог.

Он добавил, что вместе с тем приход "настоящей зимы" в начале ноября не будет снежным - существенных осадков в ближайшие дни не наблюдается, а увеличение снежного покрова будет незначительным.

"Небольшой снежок будет выпадать, но существенных осадков не ожидаем. Более того, давление с понедельника будет расти. В субботу-воскресенье выпадут небольшие осадки, порядка 3-5 мм. Сейчас высота снега около 1 см, он не растает, но это еще не снег. К концу недели будет 3 см, но не больше", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он также добавил, что ноябрь в этом году отмечается аномально сухим - в настоящее время в московском регионе выпало около 20-22% от месячной нормы и в конце месяца по текущим расчетам ожидается всего четверть нормы осадков.

"Такой сухой месяц бывает нечасто", - сказал Р.Вильфанд.

Он также предупредил жителей московского региона о том, что в связи с надвигающимися морозами следует достать из шкафов теплую одежду.

"Конечно, нужно позаботиться о теплой одежде, потому что морозы будут вполне зимними", - сказал собеседник агентства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.11.18 15:39
В храме Василия Блаженного в Москве открылась после реставрации 11-я церковь
.
  23.11.18 15:14
Начальнику Управления ВС РФ Барышеву инкриминируют получение взятки на 23 млн рублей
.
  23.11.18 13:16
Регулярные учения спецслужб прошли в минувший четверг на территории Кремля
.
  23.11.18 13:04
Начальник ГРУ Коробов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
.
  23.11.18 11:53
Власти Москвы выделили на разгон облаков в 2019 году 410 млн рублей
.
  23.11.18 10:28
Граждане-банкроты могут лишиться единственного жилья
.
  23.11.18 10:20
Кадры взлета из Кремля военных вертолетов появившиеся в соцсетях
.
  22.11.18 11:55
Строительные конструкции обрушились у метро "Саларьево", один человек погиб
.
  22.11.18 11:49
Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве
.
  22.11.18 11:38
Расписание электричек Белорусского направления изменится 24-25 ноября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket