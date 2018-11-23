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23.11.18 12:27

Движение на трассе М5 в сторону Тольятти затруднено из-за погодных условий и ДТП

© РИА Новости. Илья Питалев
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение на федеральной трассе М5 в районе села Большая Рязань в сторону Тольятти затруднено из-за ухудшения погодных условий и незначительного ДТП, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУВД по Самарской области.

"Движение замедленно из-за незначительного ДТП и ухудшения погодных условий. На месте работают сотрудники ГУВД. В ДТП никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Самарской области, также одной из причин, затруднивших движение, стала большегрузная ФУРА, которую развернуло на дороге.

"На место выехали четыре оперативных группы МЧС из близлежащих районов. По имеющимся данным, ФУРА развернулась на трассе, движение замедлилось. Сейчас ФУРУ поставили в нужное положение, движение пошло. Ситуация находится на контроле управления МЧС по Самарской области", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 23 ноября в Тольятти и по Ставропольскому району сохраняется метель при видимости 500-1000 м с усилением северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

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