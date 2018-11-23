Более 40 наркозависимых удерживались насильно в двух саратовских реабилитационных центрах

23.11.18 12:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ по Саратовской области обнаружили в реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых "Начало" и "Решение" в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли, сообщает пресс-служба УФСБ в пятницу.

По данным УФСБ, среди удерживаемых были и несовершеннолетние.

"К этим лицам применялись различные методы воздействия на психику, унижающие человеческое достоинство, в частности, их лишали пищи, медикаментов и сна. За невыполнение требований реабилитанты подвергались наказаниям, граничащим с пытками",- отмечается в пресс-релизе.

Силовики установили, что реабилитация в центрах осуществлялась по американской программе "12 шагов". Стоимость нахождения реабилитантов в центрах составляла от 60 до 70 тыс. рублей в месяц, средняя продолжительность курса - шесть месяцев.

Отмечается, что сотрудники центров не имеют специального медицинского образования, большую их часть составляют люди, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах.

Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по пп. "а, ж" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору).

УФСБ намерено проверить законность деятельности всех реабилитационных центров в регионе.